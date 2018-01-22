وزير الدفاع الأميركي يبدأ جولة آسيوية

الشارقة 24 – أ ف ب:

بدأ وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس، يوم الأحد، جولة آسيوية تستغرق أسبوعاً، تقوده إلى إندونيسيا وفيتنام، وسط مساع أميركية لتعزيز التعاون العسكري مع هذين البلدين، في أجواء من المنافسة الدولية مع تعاظم قوة الصين.

وقال ماتيس للصحافيين المرافقين له في الجولة "نحن نتشارك المحيط الهادئ، إنه محيط يحمل صفة الهدوء ونأمل بأن يبقى هادئاً، بما يضمن ازدهار الدول التي تستخدمه وتعيش فيه".

ويبحث ماتيس، يوم الثلاثاء، في جاكرتا مع الرئيس جوكو ويدودو ووزير الدفاع الإندونيسي رياميزارد رياكودو، التعاون البحري مع الأرخبيل الإندونيسي الممتد من المحيط الهندي إلى المحيط الهادئ.

وفي فيتنام، ينوي ماتيس إجراء محادثات تتناول حرية الملاحة في بحر الصين، حيث وسعت بكين رقعة نفوذها في السنوات الأخيرة عبر إنشاء قواعد عسكرية في جزر متنازع عليها.

وتسعى واشنطن إلى التمايز عن الصين التي يثير تطويرها لقدراتها العسكرية مخاوف جاراتها، وعن روسيا المتهمة بضم مناطق متنازع عليها.

وقال ماتيس "أريد التشديد على أننا نحترم سيادة الدول الآسيوية، نحن نعتبر أن أحداً يجب ألا يهيمن على خياراتها الاقتصادية والدبلوماسية والأمنية".