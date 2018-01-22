لافروف يلاحظ توجساً غربياً من روسيا يفوق زمن الحرب الباردة

الشارقة 24 – أ ف ب:

اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم الأحد، أن التوجس من روسيا غير المسبوق، الذي يعاني منه الغرب، تجاوز ما كان الوضع عليه خلال الحرب الباردة.

وقال في مقابلة مع نسخة صحيفة "كومرسانت" على الإنترنت بعد عودته من نيويورك التي زارها الخميس والجمعة: "هذا التوجس من روسيا غير مسبوق، لم نشهد ذلك حتى خلال الحرب الباردة"، وأضاف "كان هناك حينها بعض القواعد واللباقة، أما الآن فوضعت كل اللباقة جانباً".

وندد لافروف بما وصفها "جهوداً لمعاقبة روسيا بأي وسيلة"، واصفاً العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على بلاده بأنها "سخيفة ولا أساس لها".