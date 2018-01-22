7 قتلى باشتباك بين متظاهرين وقوات الأمن الإثيوبية

الشارقة 24 - د ب أ:

أعلنت الشرطة الإثيوبية، يوم الأحد، أن سبعة أشخاص على الأقل قتلوا في إقليم أمهارا بشمال البلاد عندما اشتبك مصلون وقوات الأمن خلال احتفال ديني.

وقال الضابط أماري جوشو عبر التلفزيون الوطني، إن القتال وقع بين شباب وأفراد للشرطة خلال احتفال مسيحي لتدشين تعميد قس في بلدة ولديا يوم السبت.

وأوضح أن من بين القتلى ستة من المصلين وأحد أفراد الأمن، مضيفاً أن هناك ما لا يقل عن 17 شخصاً مصاباً.

وقال شهود عيان إن محتجين غاضبين أشعلوا النيران في العديد من الفنادق والمطاعم والمتاجر في رد فعل على الاشتباكات.

وقال أحد شهود العيان إنه كان بالإمكان سماع تبادل لإطلاق النار في ولديا حتى منتصف نهار يوم الأحد.

وتشهد منطقة أمهارا احتجاجات واسعة عنيفة مناهضة للحكومة منذ عدة أشهر، بسبب شعر السكان باستثنائهم من العمل السياسي والأنشطة الاقتصادية.