إسبانيا تهدد بطلب اعتقال بوجديمون

الشارقة 24 - د ب أ:

ذكرت وسائل إعلام إسبانية محلية، يوم الأحد، أن مدعين عموميين إسبان سيطلبون اعتقال زعيم كتالونيا الانفصالي كارلوس بوجديمون، الذي يعيش في المنفى ببلجيكا، إذا ما مضى في خططه بالسفر إلى الدنمارك.

ومن المتوقع أن يكون بوجديمون في الدنمارك يوم الإثنين، وتسبب بوجديمون، الذي تسبب سعيه لانفصال إقليم كتالونيا عندما كان رئيساً للإقليم، في أزمة دستورية بالبلاد.

ومن المقرر أن يشارك بوجديمون "55 عاماً، في ندوة نقاشية في جامعة كوبنهاغن بعد ظهر الإثنين.

وذكرت صحيفة "إلموندو" نقلاً عن مصادر قضائية، إنه إذا ما مضى السياسي المعزول في خططه، سيطالب المدعون الإسبان على الفور المحكمة العليا في مدريد بإعادة إصدار مذكرة اعتقال أوروبية ضده.