6 قتلى بتفريق مسيرات ضد كابيلا في الكونغو الديموقراطية

الشارقة 24 – أ ف ب:

قتل ستة أشخاص، يوم الأحد، في الكونغو الديموقراطية أثناء تفريق قوى الأمن تظاهرات احتجاج على بقاء الرئيس جوزف كابيلا في السلطة كما ذكرت الأمم المتحدة، في حين اعترفت السلطات فقط بمقتل شخصين.

في هذا الوقت، دعا البابا فرنسيس من البيرو السلطات في الكونغو الديموقراطية إلى تجنب "كل أشكال العنف".

وفي مختلف أنحاء البلاد، أصيب 49 شخصاً على الأقل، واعتقل أكثر من مئة بحسب حصيلة غير نهائية لبعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو.

وأفادت الشرطة الكونغولية أن تسعة من عناصرها جرحوا إصابة اثنين منهم بالغة.

وسجل سقوط القتلى في كينشاسا، فيما رصدت إصابات وتوقيفات في جميع أنحاء البلاد بحسب المصدر.

واستخدمت قوى الأمن الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي في تفريق المتظاهرين.