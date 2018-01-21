مسيرة في اليونان احتجاجاً على استخدام اسم مقدونيا

الشارقة 24 - د ب أ:

احتشد عشرات الآلاف من اليونانيين احتجاجاً على استخدام اسم مقدونيا، يوم الأحد، في سالونيك.

وقدرت الشرطة عدد المحتجين بحوالي 90 ألف شخص، بينما حدد المنظمون الرقم عند 300 ألف في مسيرة اخترقت المدينة الواقعة في شمال اليونان، ودعت إلى وجود حقوق حصرية لاسم مقدونيا.

وردد المحتجون هتافات جاء فيها: "لا يوجد سوى مقدونيا واحدة وهي يونانية"، و"فقط نحن أهل مقدونيا الحقيقيون".

وذكرت قناة "إي آر تي" التلفزيونية الحكومية أن المحتجين قطعوا مسافات طويلة وقدموا من أنحاء البلاد للمشاركة في المظاهرة.

ودعت المنظمات القومية اليونانية إلى تنظيم هذه المظاهرة.

وتطالب اليونان بأحقيتها في اسم مقدونيا بما في ذلك تاريخها وميراثها الثقافي لإقليمها الواقع في الجزء الشمالي الشرقي من البلاد، وتريد غالبية اليونانيين أن تغير دولة مقدونيا اسمها.

وبدأ النزاع على اسم مقدونيا بين أثينا وسكوبي منذ عام 1991.

وكانت معظم الأحزاب البرلمانية في اليونان وعمدة سالونيك وقيادة الكنسية الأرثوذكسية اليونانية قد نصحوا بعدم القيام بالمظاهرة بما يتماشى مع جهود الأمم المتحدة للتوصل لحل للنزاع.

وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص ماثيو نيميتز إن كلتا الحكومتين تشيران إلى رغبتهما في إيجاد حل.