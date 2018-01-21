مسيرات نسائية في العالم بذكرى مرور عام على حكم ترامب

جانب من مسيرة نسائية في نيويورك ضد ترامب

الشارقة 24 - د ب أ:

نزل محتجون في أنحاء العالم إلى الشوارع في موجة ثانية من مسيرات نسائية، يوم الأحد، الذي يوافق انتهاء العام الأول للرئيس الأميركي دونالد ترامب منذ تنصيبه .

ومن سيدني إلى ستوكهولم، نزل المحتجون بأعداد كبيرة إلى الشوارع للاحتجاج على العام الأول لترامب ورفع صوتهم المساند لحقوق المرأة.

وفي العام الماضي، شارك ما يقدر بأربعة ملايين شخص في الولايات المتحدة بمفردها في مسيرات مناهضة لترامب لدى توليه مقاليد السلطة بالبيت الأبيض.

وفي برلين، انطلقت مسيرة نظمها الفرع الرسمي للحزب الديموقراطي للمواطنين الأميركيين المقيمين في الخارج انطلقت من بوابة براندنبورغ بالمدينة، وكتب على إحدى اللافتات "انتهى الوقت، المحاكمة بالتقصير الآن".

وفي لندن، لم تمنع الثلوج والأمطار المتجمدة محتجين من تنظيم مسيرتهم التي حملت عنوان "الوقت انتهى"، انطلاقاً من شارع داونينغ ستريت حيث مقر الحكومة البريطانية.

ولاقت حركة مساواة المرأة "انتهى الوقت" دعماً من قبل بعض من أكبر نجوم هوليود.