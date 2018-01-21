18 قتيلاً بهجوم "طالبان" على فندق في كابول

الشارقة 24 – أ ف ب:

قتل 18 شخصاً على الأقل، بينهم 14 أجنبياً، في هجوم واسع استمر طيلة ليل السبت إلى الأحد، على فندق إنتركونتيننتال في كابول، وتبنت مسؤوليته حركة طالبان.

وقال المتحدث باسم الوزارة نجيب دانيش لقناة "تولو نيوز" الإخبارية من دون توضيح جنسيات الضحايا "قتل 14 أجنبياً وأربعة أفغان".

من جهته، قال مسؤول في وزارة الخارجية في كييف أن بين الضحايا عدة أوكرانيين.

وقالت الوزارة الأوكرانية في بيان: إنها ستعلن معلومات إضافية صباح الإثنين.

ويخشى من ارتفاع الحصيلة نظراً لحجم الهجوم الذي استمر 12 ساعة، إذ روى شهود أن المهاجمين كانوا يطلقون النار على كل من يرونه في مطعم الفندق، قبل أن يقتحموا الغرف ويحتجزوا نزلاء رهائن أو يقتلوهم، ويشعلوا حريقاً في الطابق الرابع استمر لساعات عدة.

وقال دانيش إن ستة مسلحين هاجموا الفندق المؤلف من ستة طوابق، وأوضح "انتهى الهجوم وقتل جميع المهاجمين، لقد تم إنقاذ 126 شخصاً بينهم 41 أجنبياً"، موضحاً أن ستة من رجال القوات الخاصة الأفغانية النخبوية أصيبوا.

وقال الناطق باسم طالبان ذبيح الله مجاهد في بيان، إن مقاتلي الحركة شنوا الهجوم على فندق إنتركونتيننتال.

وأعلنت شركة الطيران الأفغانية "كام إير" عن فقدان الاتصال بـ 42 من أفراد طاقمها كانوا في الفندق، وبينهم طيارون.