ميركل وماكرون يتفقان على تقوية الاتحاد الأوروبي

الشارقة 24 – رويترز:

أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الأحد، أنهما يريدان تعميق التعاون بين بلديهما، ومنح الاتحاد الأوروبي دفعة جديدة نحو تكامل أفضل.

وقالت ميركل في بث مشترك بالفيديو، فيما تستعد الدولتان لإبرام اتفاق ثنائي جديد: "نحن نقوم بذلك لزيادة القرب بين شعبي بلدينا، ونفعل ذلك لنمنح أوروبا بأكملها دفعة جديدة، لنجعلها أقوى"ز

وبعد اجتماع في باريس يوم الجمعة، تحدثت ميركل وماكرون علناً عن احتمالات الاتفاق على إدخال إصلاحات على منطقة اليورو، وقالا إنهما ملتزمان بتقوية التكتل.