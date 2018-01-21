مقتل 5 وإصابة 6 في هجوم على فندق بكابول

الشارقة 24 - د ب أ:

لقي 5 أشخاص على الأقل حتفهم وأصيب 6 أخرون بعد أن هاجم مسلحون فندق انتركونتيننتال في العاصمة الأفغانية كابول مساء السبت، وفقاً لما ذكره مسؤول.

وذكر نجيب دانيش، المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية، الأحد، إنه تم إنقاذ ما لا يقل عن 100 شخص مع 16 أجنبياً بينهم 8 سيدات من الفندق حتى الآن.

وقال دانيش إن قوات الأمن الأفغانية عثرت على جثتي 2 من الإرهابيين في مكان الحادث، لكنه قال في وقت سابق إن 3 مهاجمين قتلوا في الهجوم.

وذكر مراسل وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من موقع الحادث أن بإمكانه رؤية الدخان المتصاعد من الفندق، مشيراً إلى سماعه لانفجارين على الأقل وأعيرة نارية في المنطقة.

وشوهدت قوات خاصة تشق طريقها إلى أعلى المبنى، في الوقت الذي يهرع فيه رجال الإطفاء إلى مكان الحادث للسيطرة على حريق ضخم.

وبثت وكالة أنباء "تولونيوز" صوراً لنزلاء الفندق وهم يحاولون الخروج من نوافذ الطابق العلوي.