وفد كوري شمالي يصل إلى سيؤول للتحضير للأولمبياد الشتوية

الشارقة 24 – رويترز:

وصل مسؤولون لوجستيون من كوريا الشمالية إلى كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، بعد أن أدى إلغاء زيارتهم في وقت سابق إلى إثارة شكوك لفترة وجيزة بشأن مشاركة بيونغ يانغ في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الشهر المقبل.

وقالت محطة تلفزيونية كورية جنوبية إن الوفد وصل إلى سيؤول في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، تحت حراسة أمنية مكثفة، ثم استقل بعد ذلك قطاراً إلى بيونجتشانج حيث تقام الأولمبياد خلال الفترة من التاسع من فبراير إلى 25 من الشهر نفسه.

وكان من المقرر وصول الوفد الكوري الشمالي المؤلف من 9 أفراد إلى كوريا الجنوبية، أمس السبت، لمراجعة الأماكن التي تقيم فيها الفرقة الفنية استعراضاتها خلال الأولمبياد، ولكنه ألغى الزيارة قبل موعدها دون تفسير.

واستخدم المسؤولون من الكوريتين خطاً هاتفياً ساخناً عبر الحدود لتحديد موعد جديد للزيارة.