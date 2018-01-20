مسلحون يهاجمون فندق إنتركونتيننتال في كابول

الشارقة 24 – رويترز:

قال متحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية إن عدداً يصل إلى أربعة مسلحين هاجم فندق إنتركونتيننتال في العاصمة الأفغانية كابول السبت وتبادل إطلاق النار مع قوات الأمن في الوقت الذي بدأ فيه مقيمون وموظفون بالفندق في الهرب منه.

وقال حارس ناياب مدير الفندق الذي نجح في الفرار سالماً إن المسلحين تمكنوا من دخول الفندق وإن النزلاء والموظفين هرعوا للهرب مع دوي إطلاق النار من كل اتجاه، ولم تكن لدى مدير الفندق أي معلومات بشأن وقوع مصابين أو قتلى.

وقال نجيب دانيش المتحدث باسم وزارة الداخلية إن تفاصيل الهجوم، الذي جاء بعد أيام من تحذير من السفارة الأميركية في كابول من احتمال وقوع هجمات على فنادق في العاصمة، لم تتضح لكن يبدو أن انتحاريين كانوا ضمن المهاجمين.

ولم تعلن حتى الآن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم وهو الأحدث في سلسلة هجمات في كابول.

وتعرض الفندق، الواقع على قمة تل والذي يحظى بحراسة مكثفة مثل معظم المباني العامة في العاصمة، لهجوم من مقاتلي حركة طالبان عام 2011.

وهو أحد أكبر فندقين في كابول وتعقد فيه أنشطة منها مؤتمرات يحضرها مسؤولون حكوميون.

وأصدرت السفارة الأميركية في كابول الخميس تحذيراً إلى مواطنيها قائلة "نحن على علم بتقارير بأن جماعات متشددة ربما تخطط لهجوم على فنادق في كابول".