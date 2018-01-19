الأمم المتحدة تستخدم إطاراً جديداً لقياس ومكافحة الجريمة المنظمة

الشارقة 24 – وام:

أعلن مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة في العاصمة النمساوية فيينا، يوم الخميس، عن ابتكار إطار جديد لقياس وتقييم الجريمة المنظمة، يعتمد على مجموعة من المؤشرات التي تستخدم في جمع وتحليل البيانات الخاصة، بأنشطة وطرق عمل الجماعات الإجرامية المختلفة وحجم الأسواق غير المشروعة.

كما ترصد المؤشرات، العوامل التي تساعد على تمكين الجريمة المنظمة، مثل الفساد وعرقلة سير العدالة والاستفادة من تحليل البيانات في تطوير أساليب وقائية أكثر فاعلية لمكافحة الجريمة المنظمة.

وكشفت أنغيلا ميل رئيسة قسم البحوث وتحليل الاتجاهات، عن بدء تطبيق الإطار الجديد في منطقة دول غرب البلقان، موضحة أن المقياس الجديد سيساهم في التغلب على مشكلة غياب الفهم الشامل لطبيعة ونطاق الجريمة المنظمة، وصعوبة قياس حجم التقدم الذي يتم إحرازه في مجال مكافحة الجريمة المنظمة على الصعيدين الوطني والإقليمي، بسبب غياب القدرة على تحليل ومقارنة البيانات الخاصة.

وأشارت المسؤولة الأممية إلى أن مكتب مكافحة المخدرات والجريمة، يعمل عن كثب بالتعاون مع المكاتب الإحصائية الوطنية في الدول الأعضاء، لتطوير الإطار الجديد بشكل دائم وفعال، ولفتت إلى أن المكتب انتهى مؤخراً من تقييم البيانات والمعلومات المتوافرة في عدة دول بمنطقة غرب البلقان، شملت ألبانيا والبوسنة والهرسك وكوسوفو ومقدونيا والجبل الأسود وصربيا، وسيقوم المكتب بإصدار تقرير تحليلي نهائي عن الجريمة المنظمة في غرب البلقان، خلال العام المقبل.