طوكيو تنتقد تحليق طائرات عسكرية أميركية فوق مدرسة يابانية

الشارقة 24 – رويترز:





انتقدت اليابان الجيش الأميركي، يوم الجمعة، لمخالفته وعداً بتجنب تحليق طائرات الهليكوبتر فوق مدرسة مجاورة لقاعدته في أوكيناوا، فيما يعتبر خلافاً نادراً مع حليفة طوكيو الرئيسية.

وتقع المدرسة إلى جوار قاعدة فوتينما في جزيرة أوكيناوا بجنوب اليابان، وأصبحت محور تركيز الاستياء من الوجود الأميركي في الجزيرة، منذ سقطت نافذة من طائرة هليكوبتر تابعة لمشاة البحرية الأميركية في فنائها الشهر الماضي.

وألقت قوات مشاة البحرية باللائمة على الأطقم البرية، لعدم تثبيتها النافذة كما ينبغي ووعدت بمحاولة التحليق حول المدرسة وليس فوقها مستقبلاً.

وبعد عدد من المشاكل المرتبطة بالطائرات في الآونة الأخيرة، مثل سقوط النافذة وهبوط طائرتين هليكوبتر اضطرارياً هذا الشهر، تجددت الدعوات في أوكيناوا للأميركيين لإغلاق بعض أو كل قواعدهم.

وقال وزير الدفاع الياباني إيستونوري أونوديرا: "هذا غير مقبول، نود من الولايات المتحدة أن تتعامل مع الأمر"، وأضاف أن وزارته لديها أدلة واضحة على تحليق الطائرات فوق المدرسة، يوم الخميس، تشمل بيانات أجهزة الرادار ومقطع فيديو، وسلمتها لمشاة البحرية ووزعتها على وسائل الإعلام.

وأكدت قوات مشاة البحرية أن الطائرات الأميركية، تفادت التحليق فوق المدرسة.