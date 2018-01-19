واشنطن: اجتماع فانكوفر يؤكد ضرورة العمل مع الشركاء الدوليين

الشارقة 24 – كونا:





قالت وزارة الخارجية الأميركية الخميس، إن ممثلي 20 دولة شاركوا في اجتماع فانكوفر بكندا حول الأزمة النووية لكوريا الشمالية اتفقوا على أهمية العمل بشكل وثيق مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك الصين وروسيا.

وذكرت المتحدثة باسم الوزارة هيذر ناورت في تصريح صحافي، أنه بالرغم من عدم دعوة الصين وروسيا إلى الاجتماع الوزاري في فانكوفر، إلا أنه تم الاتفاق على أنه يتعين الاعتراف بدور الصين الخاص ومسؤولياتها للمساهمة في هذا الجهد.

وأضافت المتحدثة الأميركية، أن ممثلي المناطق الأخرى اتفقوا كذلك، على تعزيز تبادل المعلومات، وتوسيع الدعم المقدم إلى الأمم المتحدة، ومواصلة تعزيز حملات الضغط الدولية من خلال الدبلوماسية والمساعدة في بناء القدرة العالمية، على تنفيذ العقوبات بشكل فعال، ومنع تمويل الانتشار النووي.

وأوضحت أن الأهداف الرئيسية للقاءات، هي إقناع كوريا الشمالية بالتخلي عن مسارها الحالي وتهيئة الظروف المواتية للحوار.

وكانت أعمال الاجتماع الدولي في مدينة فانكوفر بكندا حول الأزمة النووية لكوريا الشمالية، الذي دعت إليه كندا والولايات المتحدة قد اختتمت الأربعاء، بالتشديد على ضرورة تنفيذ إجراءات تفتيش السفن المغادرة من كوريا الشمالية، والمتجهة إليها لمنع الالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة عليها.