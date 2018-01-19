البرلمان الأوروبي يدعو الصين للإفراج عن ناشط تايواني

الشارقة 24 - د ب أ:





أعربت وزارة الخارجية التايوانية، يوم الجمعة، عن شكرها للبرلمان الأوروبي، لدعوته الصين إلى الإفراج الفوري عن ناشط تايواني من المؤيدين للديموقراطية.

وكانت محكمة صينية، قد قضت بالسجن لمدة خمسة أعوام بحق الناشط الحقوقي لي مينغ تشي في نوفمبر الماضي، بتهمة تقويض سلطة الدولة.

وأصدر البرلمان الأوروبي الخميس، قراراً يدعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن لي، وطالب بضرورة أن يتمتع بالحماية من التعذيب وغير ذلك من ضروب سوء المعاملة، وأن يسمح له بالوصول إلى أسرته والمحامين الذين يختارهم مع توفير الرعاية الطبية الكافية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أندرو لي: "نود أن نعرب عن خالص امتناننا"، مضيفاً أن القرار اتخذ بناء على احترام البرلمان الأوروبي لحقوق الإنسان والديموقراطية.

واختفى لي في مارس الماضي، بعد دخوله الصين من ماكاو، بينما أكدت السلطات الصينية في وقت لاحق أنه محتجز.

ولعدة أشهر، عملت منظمات غير حكومية تايوانية مع منظمات حقوقية دولية لضمان الإفراج عنه.

وذكر مجلس شؤون البر الرئيسي في تايوان، أنه منذ صدور الحكم، لم تحصل زوجة لي، لي تشينغ يو، على حق زيارة زوجها المسجون حالياً في مقاطعة هونان بوسط الصين.