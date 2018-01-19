المعارضة الفنزويلية تلغي اجتماعاً مع الحكومة

جانب من اجتماع سابق بين الحكومة الفنزويلية والمعارضة في الدومنيكان

الشارقة 24 - د ب أ:

ألغت المعارضة في فنزويلا، يوم الخميس، اجتماعاً كان مقرراً مع الحكومة في جمهورية الدومنيكان، في أعقاب مقتل أوسكار بيريز ضابط الشرطة السابق، في عملية دهم وقعت مطلع الإثنين الماضي.

وكانت قوات الأمن قد حاصرت بيريز وجماعته المتمردة بالقرب من كاراكاس، وقتلته إلى جانب ستة من المتمردين، وقتل أيضاً شرطيان.

وكان من المقرر أن يعقد تحالف المائدة المستديرة للوحدة الديموقراطية الخميس، اجتماعاً مع الحكومة لبحث بيان وزير الداخلية نستور ريفيرول، الذي تردد أنه قال خلاله إن المعارضة قدمت للسلطات خيوطاً تسمح لها بتعقب بيريز.

وقال التحالف إنه "رفض" بيان وزير الداخلية وطلب منه تصحيحه.

وأشارت المعارضة الفنزويلية أيضاً، إلى أن المباحثات السابقة مع الحكومة لم تحقق تقدماً على نحو كاف بشأن مسائل مثل ضمان الشفافية في الانتخابات الرئاسية المقررة خلال العام الجاري.

وقالت لجنة للسياسة الداخلية تابعة للجمعية الوطنية "البرلمان": إنها ترغب في استجواب ريفيرول ووزير الدفاع فلاديمير بدرينو وقادة الجيش الذين أمروا بالعملية ضد بيريز.

وترددت أنباء عبر وسائل التواصل الاجتماعي تفيد بأن بيريز قتل بالرصاص أثناء عملية الحصار رغم أنه كان مستعداً للاستسلام.