مسؤولون من كوريا الشمالية يصلون سويسرا

الشارقة 24 – رويترز:





وصل مسؤولون أولمبيون من كوريا الشمالية إلى سويسرا، يوم الخميس، قبل المحادثات التي ستجري مطلع الأسبوع المقبل في مقر اللجنة الأولمبية الدولية، لحسم مسألة مشاركة بيونغ يانغ في الأولمبياد الشتوي في كوريا الجنوبية الشهر المقبل.

وينظر الكثيرون إلى مشاركة كوريا الشمالية، باعتبارها إشارة على تخفيف التوتر المثار حول البرنامج النووي والصاروخي لبيونغ يانغ، لكن 20 دولة اتفقت يوم الثلاثاء على بحث فرض عقوبات أشد على كوريا الشمالية للتخلي عن أسلحتها النووية.

ووصل جوك كيم إيل رئيس اللجنة الأولمبية لجمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية، إلى مطار كوينترين بجنيف على متن رحلة قادمة من بكين.

واستقبل تشونغ أونغ وهو من كوريا الشمالية وعضو اللجنة الأولمبية الوفد، وبسؤاله عما إذا كانت الكوريتان ستحسمان المسائل المعلقة في محادثات السبت، بدا تشونغ متفائلاً، وقال "كل شيء على ما يرام".

وأعلنت اللجنة الأولمبية الدولية، أن لقاء السبت سيتخذ سلسلة من القرارات الضرورية، بشأن مشاركة كوريا الشمالية في الأولمبياد التي ستنطلق في بيونغ تشانغ في التاسع من فبراير المقبل.

وقد يشمل هذا عدد وأسماء الرياضيين التابعين للجنة الأولمبية الكورية الشمالية، إلى جانب الأسئلة الخاصة بالمراسم بما في ذلك الأعلام والاحتفالات والزي.