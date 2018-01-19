مجلس الأمن يدعو إلى إنهاء النزاعات العنيفة

الشارقة 24 – واس:

أصدر مجلس الأمن الدولي، يوم الخميس، بياناً رئاسياً، أكد فيه أهمية مواصلة السعي نحو السلام المستدام، وتحقيق عالم خال من النزاعات العنيفة، بحلول مئوية تأسيس الأمم المتحدة.

وشدد البيان، على أهمية تعزيز قدرة الأمم المتحدة على تنفيذ ولايتها المتمثلة في إنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب، وأيضاً الدبلوماسية الوقائية وبناء السلام والحفاظ عليه ومنع نشوب النزاعات.

وأشار المجلس إلى أن الدول الأعضاء ما زالت هي المسؤولة أولاً عن منع نشوب النزاعات، وحماية المدنيين واحترام حقوق الإنسان، إلى جانب مسؤولياتها عن حماية سكانها من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية.

وبينما أثنى المجلس في بيانه على الأمين العام لما يبذله من جهود في سبيل تحسين أداء المنظمة على صعيد ركيزة السلام والأمن، شجعه على مواصلة جهوده الرامية إلى جعل الأمم المتحدة تتسم بمزيد من الاتساق والفعالية والكفاءة، وتعزيز قدرتها على تقديم الدعم لتسوية النزاعات بصورة سلمية.

كما شجع مجلس الأمن على النظر بالاستمرار في دعم الحكومات الوطنية والجهات المعنية، وعلى دعم التسوية السلمية للمنازعات المحلية ومواصلة تعزيز الحوار الاستراتيجي والشراكات، إضافة إلى الإسهام في تحقيق الاتساق والتكامل على صعيد الجهود المبذولة في مجال الإنذار المبكر ومنع نشوب النزاعات والدبلوماسية الوقائية.

وحرصاً من المجلس على صون السلام والأمن الدوليين، فقد شدد في بيانه على الحاجة الملحة للتركيز على مواصلة تعزيز أدوات منع نشوب النزاعات والدبلوماسية الوقائية، وضمان استخدامها بشكل فعّال، إضافة إلى تبسيط الأنشطة، وتحسين وتعزيز دور فريقه العامل المخصص المعني بمنع نشوب النزاعات في أفريقيا وحلها.

وشدد المجلس، على أهمية التعاون مع المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية في منع نشوب النزاعات وتصعيدها واستمرارها.