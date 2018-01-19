مصرع زعيم زيمبابوي معارض بتحطم مروحيته في أميركا

الشارقة 24 – رويترز:

أعلن مسؤولون وحزب سياسي، يوم الخميس، أن الزعيم الزيمبابوي المعارض، الذي يعيش في الخارج روي بينيت وأربعة آخرين، قتلوا في حادث تحطم طائرة هليكوبتر بمنطقة نائية في شمال ولاية نيو مكسيكو الأميركية.

وقالت شرطة نيو مكسيكو إن سقوط طائرة الهليكوبتر، وهي من طراز هيوي في منطقة قرب راتون في نيو مكسيكو ليل الأربعاء، أسفر عن مقتل بينيت "60 عاماً"، وزوجته هيذر بينيت "55 عاماً"، وجيمس كولمان دود "57 عاماً" وهو من كولورادو، وتشارلز ريلاند بيرنيت "61 عاماً" وهو من تكساس، وبول كوب "67 عاماً" وهو من تكساس.

وكان بينيت، أمين صندوق حزب حركة التغيير الديموقراطي المعارض سابقاً، شخصية مهمة على الساحة السياسية في زيمبابوي، وقضى فترة في السجن خلال حكم الرئيس روبرت موغابي، وصرح مؤخراً لشبكة "سي. إن. إن" بأن بلده لن يسمح لنفسه بأن يحكمه نظام دكتاتوري مرة أخرى.

وقال حزب حركة التغيير الديموقراطي "كان روي مقاتلاً قوياً ومتفانياً من أجل التغيير الديموقراطي في زيمبابوي"، وأضاف أنه على الرغم من أنه أبيض، فإن بينيت ناضل من أجل حقوق أبناء زيمبابوي من السود، وأطلق عليه اسم "باتشيدو" وهي كلمة بلغة الشونا الزيمبابوية وتعني "معاً" أو "واحد منا".