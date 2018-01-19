مجلس النواب الأميركي يتبنى إجراء لتفادي شلل الإدارات الفدرالية

الشارقة 24 - د ب أ:

أقر مجلس النواب الأميركي، مشروع قانون تمويل مؤقت، للحفاظ على استمرارية عمل الحكومة الفدرالية، لكن إمكانية تعطل المؤسسات الأميركية ما زال يلوح في الأفق، بسبب غموض بشأن فرص الموافقة على مشروع القانون في مجلس الشيوخ.

وصوت مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون بواقع 230 صوتاً إلى 197 صوتاً لصالح تمرير تشريع الإنفاق قصير الأجل، وأحيل بعد ذلك إلى مجلس الشيوخ.

وللجمهوريين أغلبية بـ 51 عضواً في مجلس الشيوخ، إلا أن هناك حاجة إلى 60 صوتاً، لإقرار مشروع القانون، كما أن بعض الجمهوريين قالوا إنهم سيصوتون ضده.

وهناك مهلة أمام الكونغرس حتى منتصف ليل الجمعة، لتمرير مشروع القانون وتقديمه للرئيس دونالد ترامب للتوقيع عليه.

وفي حال عدم تمريره، سيتم منح الموظفين الحكوميين غير الأساسيين إجازات ويمكن أن يتم إغلاق متنزهات ومواقع أثرية اتحادية.