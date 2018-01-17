هولندا تطرد أعلى ممثل دبلوماسي إريتري

الشارقة 24 - د ب أ:

طردت هولندا، أعلى ممثل دبلوماسي إريتري لديها، بعد أن أعلنت أنه شخص غير مرغوب فيه.

وفي خطاب بعث به إلى البرلمان، قال وزير الخارجية الهولندي هالبه تسيلسترا، يوم الأربعاء، إن السبب وراء هذه الخطوة يتمثل في اعتزام سلطات أسمرة، إجبار مواطنيها السابقين في هولندا على دفع ضريبة.

وأوضح الوزير الهولندي، أن بلاده تسعى من خلال هذه الخطوة إلى بعث إشارة دبلوماسية قوية مفادها بأن هولندا ترفض المطالبة بما يعرف بضريبة الشتات تحت التهديد والإكراه.

يذكر أن اريتريا لها ممثلية دبلوماسية وحيدة في لاهاي، بينما تتواجد السفارة في بروكسل.

وكان برنامج إذاعي كشف مؤخراً، أن دبلوماسيين يجبرون طالبي اللجوء المنحدرين من إريتريا على دفع ضرائب، وكانت الخارجية الهولندية استدعت على إثر ذلك السفير الإريتري إليها، غير أن وزير الخارجية الهولندي قال في خطابه إن السفير الاريتري لم يبد استعداداً لوقف هذه الممارسات.

ويعيش في هولندا، في الوقت الراهن، نحو 20 ألف إريتري.