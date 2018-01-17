الكوريتان تتفقان على المشاركة في الأولمبياد الشتوي بفريق مشترك

الشارقة 24 – د ب أ:

اتفقت كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية على تشكيل أول فريق أولمبي مشترك بينهما، والسير معاً تحت علم واحد، خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي ستعقد الشهر المقبل في بيونغ تشانغ.

وعلى الرغم من ظهور البلدين معاً في افتتاح الألعاب الأولمبية السابقة، فإن فريق هوكي الجليد المشترك للسيدات الذي تم الإعلان عنه يوم الأربعاء سيكون أول فريق كوري مشترك في رياضة واحدة في الألعاب الأولمبية.

وفي بيان مشترك صدر بعد محادثات على مستوى فرق العمل في قرية بانمونجوم الحدودية المشتركة، قالت سيؤول وبيونغ يانغ إنهما اتفقتا على السير في الملعب الأولمبي معاً تحت علم "كوريا الموحدة" خلال مراسم افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية يوم 9 فبراير المقبل.

وتعتزم بيونغ يانغ أيضاً إرسال فرقة مشجعين مكونة من 230 عضواً إلى دورة الألعاب الأولمبية التي تعقد خلال الفترة بين يومي 9 و25 فبراير ووفد إلى الألعاب البارالمبية خلال الفترة بين يومي 9 و18 مارس المقبل.

واجتمع مسؤولون من كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية يوم 9 يناير الجاري، لإجراء محادثات مباشرة وجهاً لوجه للمرة الأولى منذ عام 2015، وخلال هذا الاجتماع تعهدت كوريا الشمالية بإرسال وفد من الرياضيين ومسؤولين رفيعي المستوى إلى الألعاب الأولمبية.

ومن المتوقع أن يبحث المسؤولون الكوريون من الجانبين نتائج محادثات يوم الأربعاء مع ممثلين للجنة الأولمبية الدولية في مدينة لوزان السويسرية يوم السبت.

وستشمل القضايا التي سيبحثها الجانبان خلال الاجتماع برئاسة رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ، عدد الرياضيين الكوريين الشماليين الذين يمكنهم المشاركة بعد انتهاء مهلة التأهل والتسجيل.

يذكر أن الرياضيين الكوريين الشماليين المؤهلين رسمياً هم، زوج التزلج الإيقاعي ريوم تاي أوك وكيم جو سيك.