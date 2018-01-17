وسط توترات بين البلدين

حاملة الطائرات الصينية "لياونينج" تدخل مضيق تايوان

  • الأربعاء 17, يناير 2018 في 3:14 م
  • حاملة الطائرات الصينية "لياونينج"، أرشيفية
    حاملة الطائرات الصينية "لياونينج"، أرشيفية
قالت تايوان يوم الأربعاء، إن مجموعة حاملة طائرات صينية أبحرت عبر مضيق تايوان الذي يفصل بين الجانبين، لكنها لم ترصد أي أنشطة غير عادية وسط تزايد التوتر مع بكين.

الشارقة 24 – رويترز:

ذكرت وزارة الدفاع التايوانية، أن مجموعة من السفن الصينية تقودها حاملة الطائرات "لياونينج" دخلت الجزء الجنوبي الغربي من مضيق تايوان في وقت مبكر يوم الثلاثاء، لكنها ظلت في الجانب الصيني من المضيق.

وقالت الوزارة، إنه بحلول ظهر الأربعاء، غادرت مجموعة الحاملة مجال الدفاع الجوي التايواني متوجهة صوب الشمال وأضافت أنها تتابع تحركات المجموعة بدقة.

ولم ترد وزارة الدفاع الصينية على طلب للتعليق لكن الحاملة لياونينج التي تعود للعهد السوفيتي مرت من قبل بمضيق تايوان وهي في طريقها إلى إجراء تدريبات في بحر الصين الجنوبي.

وكثفت بكين في الشهور الماضية، تدريباتها العسكرية قرب تايوان الأمر الذي يثير قلق تايبه. وتقول الصين إن التدريبات روتينية.