النمسا تسمح باستقدام عمال أجانب لتلبية احتياجات سوق العمل

الشارقة 24 – وام:

قررت حكومة النمسا السماح باستقدام نحو 150 ألف مهاجر من المهنيين والعمال المهرة غير الأوروبيين خلال السنوات الخمس القادمة، لتلبية احتياجات الشركات وسوق العمل في النمسا.

وقامت الحكومة بتوسيع "قائمة الوظائف النادرة"، التي تسمح للشركات باستقدام المهنيين والعمال المهرة من خارج النمسا ودول الاتحاد الأوروبي والاستفادة من نظام الهجرة القانونية للأجانب غير الأوروبيين، بسبب نقص الأيدي العاملة في تخصصات كثيرة مثل الطهاة، والباعة، وموظفو الأمن، والصرافين، وعمال النظافة، ومصففي الشعر والمحاسبين.