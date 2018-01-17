إنقاذ 1700 مهاجر أثناء محاولة عبور البحر المتوسط

الشارقة 24 – وام:

لقي شخصان حتفهما غرقاً فيما تم إنقاذ حوالي 1400 مهاجر كانوا يحاولون الوصول إلى أوروبا من أفريقيا، الثلاثاء.

وذكر بيان أن سفناً تابعة لخفر السواحل الإيطالي والشرطة المالية وعملية الاتحاد الأوروبي لمكافحة التهريب المعروفة باسم صوفيا، وسفناً تديرها جماعات إنسانية شاركت في 11 عملية إنقاذ دون ذكر لجنسيات من جرى إنقاذهم.

من جهة أخرى انقذت الزوارق التابعة لحرس السواحل الليبي 352 مهاجراً غير شرعي من جنسيات أفريقية مختلفة، بينهم 65 امرأة و11 طفلاً على بعد عشرات الأميال من السواحل الليبية حيث تم نقلهم لمركز إيواء.