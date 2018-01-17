واشنطن وحلفاؤها يطالبون بتشديد إجراءات تفتيش السفن المتجهة من وإلى كوريا الشمالية

الشارقة 24 – أ.ف.ب:



أكدت الولايات المتحدة أنها اتفقت مع حلفائها في ختام اجتماع في فانكوفر، الثلاثاء، حول التهديد النووي الكوري الشمالي، على ضرورة تشديد إجراءات تفتيش السفن المتجهة من وإلى كوريا الشمالية، لمنع الالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة على هذا البلد.

وقال وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون إن الدول الـ 20 التي شاركت في اجتماع كندا، وبينها اليابان وكوريا الجنوبية، دعمت "تعزيز الحظر البحري بغية إحباط عمليات النقل التي تتم من سفينة إلى سفينة"، في عرض البحر للالتفاف على العقوبات، مشدداً في الوقت نفسه على حرص الولايات المتحدة وحلفائها على "عدم التدخل بالأنشطة البحرية المشروعة".