انفتاح أوروبي على تغيير بريطانيا لموقفها بشأن الانفصال

الشارقة 24 – رويترز:



انضم زعماء مؤسسات الاتحاد الأوروبي، إلى نقاش بريطاني جديد، بشأن إجراء استفتاء ثان بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي، يوم الثلاثاء، قائلين إنهم يرحبون ببقاء البريطانيين في الاتحاد الأوروبي.



وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، ومعارضها الرئيسي جيريمي كوربين، استبعدا منح الناخبين فرصة الموافقة على أي معاهدة للانسحاب يجرى الاتفاق عليها مع بروكسل، قبل أن تغادر بريطانيا الاتحاد في مارس 2019، لكن مناصرين من كلا الجانبين أثارا الأمر مجدداً هذا الشهر.



واستغل رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك الفرصة لدعم أصحاب دعوات إعادة التفكير، وذلك خلال قيامه بعرض معلومات أمام البرلمان الأوروبي حول قمة ترأسها الشهر الماضي اتفق خلالها زعماء الاتحاد على بدء محادثات مع لندن بشأن مستقبل ما بعد الانفصال.



وقال رئيس الوزراء البولندي السابق: "خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيصبح واقعاً، مع كل تبعاته السلبية، في مارس من العام المقبل، ما لم يحدث تغيير في الرأي بين أصدقائنا البريطانيين، قلوبنا ما زالت مفتوحة لكم".



ورداً على تصريح توسك، أعرب جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية عن تأييده، قائلاً "هو قال إن بابنا ما زال مفتوحاً، أتمنى أن يُسمع هذا في لندن".