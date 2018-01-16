رئيسا أميركا والصين يأملان بتغير الموقف الكوري الشمالي

الشارقة 24 – أ ف ب:



أخذ الرئيسان الأميركي دونالد ترامب والصيني شي جينبينغ علماً، باستئناف الحوار في شبه الجزيرة الكورية، وأعربا عن أملهما بأن يدفع هذا الأمر بيونغ يانغ إلى تغيير موقفها.



وأعلن البيت الأبيض يوم الثلاثاء، أن الرئيسين أعربا خلال اتصال هاتفي جرى الإثنين عن أملهما بأن يشجع الحوار بين الكوريتين على تغيير في الموقف المدمر لكوريا الشمالية.



وأعلنت الكوريتان الإثنين أن فرقة أوركسترا كورية شمالية تضم 140 فناناً ستعزف في كوريا الجنوبية، خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الشهر المقبل، وسط تقارب حذر بين الطرفين بعد أشهر من التوتر المرتبط ببرنامج بيونغ يانغ النووي.