مقتل زعيم صربي مدان بجرائم حرب في كوسوفو

عناصر من الشرطة في موقع عملية الاغتيال

الشارقة 24 – وكالات:



لقي زعيم لصرب كوسوفو، كان سيمثل للمحاكمة، مصرعه برصاص من مسلح مجهول خارج مكتب حزبه في مدينة ميتروفيتشا شمالي كوسوفو، يوم الثلاثاء.



ويحاكم الزعيم أوليفر إيفانوفيتش بقضية مقتل ألبان عرقيين خلال الحرب الأهلية 1998-1999.



وقالت صربيا إنها ستنسحب من جولة محادثات تجري حالياً برعاية الاتحاد الأوروبي بين بلغراد وبريشتينا وتتناول تطبيع العلاقات بين الجانبين.



ودعا الرئيس الصربي ألكسندر فوشيتش لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن القومي.



وتم تعزيز قوات الشرطة بمدينة ميتروفيتشا، التي مازالت بؤرة ساخنة للتوترات العرقية بين الأغلبية الألبانية والأقلية الصربية.



وأدانت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبى فيديريكا موغيريني، ورئيس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوف عملية القتل.



وقالت موغيريني إن بعثة الاتحاد الاوروبي المعنية بسيادة القانون في كوسوفو "يوليكس" لن تدخر جهداً من أجل العثور على الجناة وتقديمهم إلى العدالة دون تأخير.



وفي بريشتينا، أدان رئيس كوسوفو هاشم تقي جريمة القتل، وانضم إلى فوتشيتش وموغيريني في دعوتهم إلى ضبط النفس في كوسوفو.