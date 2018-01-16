ميانمار تعتزم إعادة ترحيل لاجئي الروهينغا خلال عامين

الشارقة 24 – وكالات:

تخطط ميانمار وبنغلاديش لاستكمال إعادة لاجئي الروهينغا، الذين فروا من ديارهم بسبب الحملة العسكرية الوحشية في ولاية راخين بميانمار، خلال عامين، وذلك بداية من وصول أول العائدين إلى البلاد في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وذكر بيان صادر عن وزارة خارجية بنغلاديش، اليوم الثلاثاء، أن ممثلين من ميانمار وبنجلاديش يناقشون تطبيق اتفاق كان قد تم توقيعه في نوفمبر الماضي لإعادة ترحيل اللاجئين، وذلك من خلال اجتماعات في نايبيتاو، يومي الإثنين والثلاثاء.

وأكد البيان، أنه من المقرر أن يتم تسكين اللاجئين العائدين، مؤقتاً، في مخيم "هلا بو خاونج" الذي يتم بنائه حالياً بعد أن يتم تسجيلهم في أحد المركزين المخصصين لاستقبال العائدين.

وأضاف البيان، أن ميانمار أكدت مجددا التزامها بوقف تدفق سكانها إلى بنجلاديش.

وكانت الأمم المتحدة أكدت أمس الاثنين، مجدداً أن جميع عمليات إعادة اللاجئين يجب أن تتم طواعية، وأن اللاجئين يجب إعادتهم إلى موطنهم.