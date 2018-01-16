حريق في مبنى أثري يعود للقرن الـ 17 في إندونيسيا

دخان يتصاعد إثر حريق بمبنى المتحف البحري في شمال العاصمة الإندونيسية

الشارقة 24 – رويترز:

دمر حريق هائل جزءاً كبيراً من مبنى أثري يعود لفترة الاستعمار الهولندي لإندونيسيا في القرن الـ 17 بما في ذلك المتحف البحري في شمال العاصمة الإندونيسية جاكرتا، اليوم الثلاثاء.

أوضحت لقطات بثها التلفزيون الدخان وهو يتصاعد من أسطح مبان مغطاة بالقرميد الأحمر، ولم ترد تقارير بحدوث إصابات.

وقالت إدارة المطافئ على موقعها الإلكتروني: "كانت النيران مشتعلة... في معظم المبنى".

وأضافت على حسابها الرسمي على تويتر: "يتم تبريد المتحف البحري... لم يتضح بعد سبب الحريق".

وكانت المباني المملوكة لشركة الهند الشرقية الهولندية تستخدم في تخزين التوابل وغيرها من السلع عالية الطلب مثل الشاي والبن.

وفي عام 1976 أي بعد 31 عاماً من إعلان إندونيسيا الاستقلال عن هولندا، تحولت المباني إلى متحف يعرض سفناً وأدوات وخرائط وغيرها من المعروضات التي تحتفي بإندونيسيا كأرخبيل مؤلف من أكثر من 17 ألف جزيرة كما تغطي ثلثي أراضيها.

وقالت منظمة التراث الإندونيسية إن الوقت ما زال مبكراً للغاية للتعليق على حجم الأضرار وأعمال التجديد.