نيجيريا تستدعي ممثل السفير الأميركي بشأن تعليقات ترامب

الشارقة 24 – رويترز:

قالت وزارة الخارجية النيجيرية إن الحكومة استدعت، الإثنين، ممثلاً عن سفير الولايات المتحدة لتوضيح تعليقات منسوبة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، قال فيها إن بعض المهاجرين من إفريقيا وهايتي يأتون من "أوكار قذرة".

وقالت الوزارة في بيان إن الوزير جيفري أونياما "طلب توضيحاً بشأن صحة أو فحوى التعليقات، مؤكداً أنها إذا صحت ستكون أمراً مؤلماً للغاية ومهيناً وغير مقبول".

وأفادت أنباء بأن ترامب أدلى بتلك التعليقات خلال اجتماع خاص مع نواب في الكونجرس بشأن الهجرة، الخميس، وقال عضو بمجلس الشيوخ الأميركي كان قد حضر الاجتماع، إن الرئيس استخدم كلمات "سوقية وبذيئة"، عندما تحدث عن الدول الإفريقية.

وذكر البيان أن الولايات المتحدة، التي يمثلها نائب رئيس البعثة ديفيد جيه يونج نظراً لعدم وجود السفير في نيجيريا، قالت إن هناك روايات متضاربة بشأن ما إذا كانت تلك التعليقات قد صدرت.