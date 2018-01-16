وزراء خارجية 20 دولة يجتمعون في كندا بشأن كوريا الشمالية

الشارقة 24 – رويترز:

أعلن مسؤول كندي، الإثنين، أن وزراء خارجية 20 دولة سيجتمعون في فانكوفر بكندا، لبحث سبل تنفيذ عقوبات الأمم المتحدة بشكل كامل ضد كوريا الشمالية.

وتضم قمة، الثلاثاء، التي يشارك في استضافتها كل من وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند ووزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، الدول الأصلية المشاركة في قيادة الأمم المتحدة خلال الحرب الكورية من عام 1950 حتى عام 1953، بالإضافة إلى ممثلين من كوريا الجنوبية واليابان والهند والسويد.

وقال براين هوك مدير التخطيط السياسي للصحفيين الأسبوع الماضي خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر وزارة الخارجية الأميركية، إن واشنطن واوتاوا دعيتا إلى الاجتماع لإظهار الالتزام الدولي بحل دبلوماسي للتصعيد المتزايد من البرامج النووية والصواريخ الباليستية في كوريا الشمالية.