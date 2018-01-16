المتوسط يبتلع 7 مهاجرين قبالة إسبانيا

الشارقة 24 – أ ف ب:



أعلن التلفزيون الإسباني الرسمي، أن سبعة مهاجرين غير شرعيين ماتوا غرقاً، يوم الإثنين، لدى محاولتهم الوصول إلى الشواطئ الإسبانية.



وقال التلفزيون نقلاً عن مصادر في الحرس المدني الإسباني، إن قارباً كان يحمل على متنه 27 مهاجراً جنح أمام سواحل بلدة بجزيرة لانزاروتي في أرخبيل جرز الكناري في البحر الأبيض المتوسط.



وأوضح أن ركابه قفزوا جميعاً إلى المياه لمحاولة الوصول سباحة إلى الشاطئ، فغرق سبعة أفراد في حين تم إنقاذ 20 آخرين يعاني معظمهم من أعراض البرد الشديد، وذكر أن المهاجرين وفدوا جميعاً من المغرب، مشيراً إلى أن اثنين منهم يتلقيان حالياً عناية طيبة، فيما تم نقل الآخرين إلى مركز رعاية المهاجرين في المنطقة.