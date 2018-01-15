مظاهرات في اليونان ضد إجراءات الإنقاذ المالي

الشارقة 24 – رويترز:



أطلقت الشرطة اليونانية، يوم الإثنين، الغاز المسيل للدموع على محتجين أمام البرلمان في أثينا، في الوقت الذي صوت فيه النواب على مجموعة جديدة من إجراءات الإنقاذ، أوصى بها كبار دائني البلاد مقابل قروض إنقاذ مالي جديدة.



وتجمع أكثر من عشرة آلاف شخص أمام البرلمان عندما ألقت مجموعة من المحتجين القنابل الحارقة والحجارة على الشرطة، التي فرضت طوقاً أمنياً أمام البرلمان، وردت الشرطة بالغاز المسيل للدموع.



وكان البرلمان الذي يضم 300 عضو، قد وافق بأغلبية الأصوات على مشروع قانون لتنفيذ إصلاحات مالية وعمالية وأخرى في قطاع الطاقة وصفها دائنو البلاد الدوليون.