مقاتلات بريطانية وبلجيكية تعترض قاذفات روسية

الشارقة 24 – د ب أ:



أعلنت وزارة الدفاع البريطانية يوم الإثنين، أن طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو الملكي تعقبت قاذفات روسية كانت تحلق بالقرب من المجال الجوي البريطاني، وذلك في إطار عملية دولية شاركت فيها طائرات بلجيكية.



ونشرت وزارة الدفاع البريطانية تغريدة على تويتر تقول إنه " في إطار استجابة دولية، اعترضت طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو الملكي قاذفات روسية اقتربت من المجال الجوي للمملكة المتحدة".



وأعلنت القوات الجوية البلجيكية أن طائرتين مقاتلتين من نوع إف-16 اعترضت قاذفتين روسيتين من نوع قاذفات "بلاك جاك"، في منطقة هولندية تقع ضمن المجال الجوي لحلف شمال الأطلسي "الناتو" فوق بحر الشمال.



وكتب الجيش البلجيكي في تغريدة على تويتر: "لقد تمكنت طائرات إف-16 البلجيكية، بفضل سرعتها التي تتجاوز سرعة الصوت من تحقيق مهمتها وضمان أمن المنطقة".



وأشارت وزارة الدفاع البريطانية إلى عدة حوادث مماثلة شهدت تحليق طائرات روسية بالقرب من المجال الجوي البريطاني في السنوات الأخيرة، وسط ادعاءات بأن انتشار القوات الجوية والبحرية الروسية أصبح أكثر استفزازاً في شمال غرب أوروبا.