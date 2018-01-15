الشرطة النمساوية تقبض على 45 شخصاً في تفكيك "خلية للمخدرات"

الشارقة 24 - د ب أ:

فككت الشرطة النمساوية خلية للإتجار بالمخدرات في ولاية تيرول غربي البلاد، وألقت القبض على 43 رجلاً وامرأتين.

وأعلنت الشرطة الإثنين أن المشتبه بهم باعوا نحو 50 كيلوجراماً من الماريجوانا منذ ربيع عام 2017.

وأضافت الشرطة أنه تم تحريز سبعة كيلوجرامات من الماريجوانيا تبلغ قيمتها السوقية 70 ألف يورو.

وبحسب بيانات الشرطة، فإن من بين المقبوض عليهم 27 أفغانياً و11 نمساوياً وآخرين من إيران وألمانيا وسوريا وباكستان وأرمينيا، وأشارت الشرطة إلى أن أغلب المقبوض عليهم من طالبي اللجوء أو الحاصلين على وضع حماية مؤقت.

وأظهرت التحقيقات أن الخلية اشترت المخدرات من فيينا، وقام مهربون بنقلها عبر قطار إلى مدينة إنسبروك، وفي غضون ساعات قليلة تم بيع المخدرات لتجار آخرين أو مشترين مباشرين.

وبحسب بيانات الشرطة، تم إيداع 31 شخصاً الحبس بعد إدلائهم باعترافات غير كاملة.