باكستان: مقتل 4 جنود في قصف هندي عبر الحدود في كشمير

الشارقة 24 – د ب أ:

أعلن الجيش الباكستاني، مقتل ما لا يقل عن أربعة جنود اليوم الإثنين، جراء إطلاق قوات هندية قذائف هاون عبر حدود الأمر الواقع في منطقة كشمير المتنازع عليها.

وأوضح الجيش في بيان، إن اشتباكاً وقع في وادي الهيمالايا، الذي يفصل بين الدولتين، وذلك في أحدث حلقة من مسلسل المناوشات الممتدة على طول الحدود شديدة التسليح.

وقال الجيش، إنه رد بإطلاق النار وقتل ثلاثة جنود هنود، إلا أنه لم يتسن التأكد من هذه البيانات من الجانب الآخر.

تجدر الإشارة إلى أن التوترات بين الجارتين المتنافستين مستمرة في التصاعد منذ قيام مسلحين بقتل 19 جندياً هندياً في كشمير في سبتمبر من عام 2016، وهو الأمر الذي زاد من سوء العلاقات المتوترة أصلاً.