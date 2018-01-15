الكوريتان تتفقان على إجراء محادثات الأولمبياد الأربعاء

الشارقة 24 – وكالات:

اتفق وفد كوري جنوبي مع نظيره الشمالي، خلال محادثات، في قرية الهدنة "بانمونجوم" على إجراء محادثات بعد غد الأربعاء، بشأن مشاركة لاعبي كوريا الشمالية في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقررة في الجنوب الشهر المقبل.

وقالت وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية، إن الشمال طلب عقد الاجتماع في ما يعرف باسم بيت السلام ويقع في قرية بانمونجوم الحدودية على الجانب الكوري الجنوبي من المنطقة منزوعة السلاح التي تفصل بين البلدين.

والكوريتان في حالة حرب من الناحية الرسمية، إذ انتهى صراع بينهما استمر من 1950 إلى 1953 بهدنة دون توقيع معاهدة.