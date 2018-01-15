موسكو وأنقرة: تشكيل قوة حدودية بدعم أميركي قد يقسم سوريا

الشارقة 24 – وكالات:

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الإثنين، إن إقامة منطقة يسيطر عليها مقاتلون تدعمهم الولايات المتحدة في سوريا قد يؤدي إلى تقسيم البلاد.

وفي أنقرة، قال نائب رئيس الوزراء التركي بكر بوزداج القرار إن الولايات المتحدة "تلعب بالنار" عندما تسعى لتشكيل قوة أمنية حدودية تتضمن فصائل كردية.

أما سوريا فقد وصفت من جانبها، الخطوة بأنها اعتداء صارخ على السيادة السورية.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء، عن مصدر رسمي قوله "إن ما أقدمت عليه الإدارة الأميركية يأتي في إطار سياستها التدميرية في المنطقة لتفتيت دولها وتأجيج التوترات فيها" وسيعوق أي حلول للأزمات.

وذكر التحالف بقيادة الولايات المتحدة أمس الأحد، أنه يعمل مع الفصائل الحليفة له في سوريا لتشكيل قوة حدودية جديدة قوامها 30 ألف فرد وتصف تركيا وحدات حماية الشعب الكردية التي ستشارك في هذه القوة بأنها جماعة إرهابية.