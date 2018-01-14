تشكيل حكومة أقلية في النرويج

الشارقة 24 - د ب أ:

تشكلت في النرويج حكومة محافظة جديدة، وذلك بعد مضي أربعة أشهر على الانتخابات البرلمانية.

وتتألف حكومة الأقلية مجدداً من ثلاثة أحزاب هي حزب "هويري" المحافظ، وحزب "إف آر بي" اليميني الشعبوي وحزب فينستر الليبرالي.

ويأتي تشكيل هذه الحكومة بعيداً عن تأييد الحزب الديموقراطي المسيحي "كيه آر إف".

وأعلنت آرنا سولبرغ رئيسة الحكومة يوم الأحد في أوسلو، اعتزام حكومتها توفير فرص عمل جديدة ومكافحة الفقر في بلادها.

وقالت سولبرغ: "سنتوصل إلى حلول مشتركة من أجل النرويج"، وتابعت أنه يجب أن يكون الهدف أن تصبح النرويج أحسن بلد للمعيشة في العالم، وذكرت أنه يجب أن ينمو الاقتصاد لهذا السبب وتوفير فرص عمل جديدة، ووعدت بتحسين دمج المهاجرين في الحياة العملية في النرويج.

من جانبها، أكدت تريني سكاي غراندي زعيمة حزب فينستر الليبرالي، أن الأهداف المتعلقة بالمناخ تمثل التحدي الأكبر بالنسبة للنرويج.

بدورها، أكدت سيف ينسن رئيسة حزب "إف آر بي" اليميني الشعبوي، أن النرويج ستواصل تشديد سياستها الصارمة المتعلقة بالهجرة، ومن بين ذلك الإجراءات المتعلقة بلم شمل العائلات وفرض شروط أكبر للحصول على الجنسية النرويجية وحظر البرقع.

وكان حزب "هويري" بزعامة سولبرغ "56 عاماً" قد جاء في الانتخابات التي أجريت في سبتمبر الماضي كثاني أقوى حزب في البلاد، بعد حزب العمال الاشتراكي الديموقراطي، لكن الحزب الأخير لم يتمكن من تشكيل ائتلاف مع حزب الخضر والحزب الشيوعي.