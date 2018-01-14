طهران: لا أمل في العثور على ناجين من حريق ناقلة النفط

الشارقة 24 – وكالات:

أعلن الناطق باسم فريق الإنقاذ الإيرانية الأحد، أنه لم يعد هناك أمل في العثور على ناجين من أفراد طاقم السفينة التي تحترق منذ أسبوع قبالة سواحل الصين.

وقال محمد رستاد، إن أفراد طاقم السفينة قتلوا من الساعة الأولى التي تلت الحادث بسبب قوة الانفجار وانبعاثات الغاز.

وأضاف ليس هناك أي أمل في العثور على ناجين من أفراد الطاقم البالغ عددهم 29 شخصاً. وأضاف، "أن ثلثي ناقلة النقط غرقا والنيران انتشرت وتحيط بالكامل بالسفينة ولم نعد نستطيع الاقتراب منها".

وفي الأثناء، أعلنت الصين غرق الناقلة بالكامل، بعد أن تم العثور على جثتين تابعتين لطاقم السفينة الإيرانية المشتعلة والصندوق الأسود.

وكانت ناقلة النفط "سانشي" تقل طاقماً من 32 شخصاً، هم 30 إيرانياً وبحاران من بنغلادش. وقد عثر على ثلاث جثث فقط حتى الآن.

وكانت السفينة التابعة لـ "شركة الناقلات الوطنية الإيرانية" وترفع علم بنما تنقل شحنة من النفط الخفيف إلى كوريا الجنوبية.

وقد اندلعت فيها النيران بعد اصطدامها السبت الماضي، بسفينة شحن صينية في بحر الصين الشرقي، على بعد 300 كلم عن سواحل شنغهاي.