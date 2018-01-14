الكوريتان تعقدان محادثات على مستوى مجموعات العمل في 15 يناير

الشارقة 24 – رويترز:

قالت وزارة الوحدة الكورية الجنوبية في بيان، السبت، إن الكوريتين اتفقتا على إجراء محادثات على مستوى مجموعات العمل في 15 يناير في تونجيل على الجانب الكوري الشمالي من قرية بانمونجوم الحدودية التي تعرف باسم قرية الهدنة.

وأضافت الوزارة في بيانها أن وفداً برئاسة مسؤول من وزارة الثقافة والرياضة والسياحة سيتوجه لإجراء محادثات بشأن فرص إرسال كوريا الشمالية فريق عروضها الفنية إلى الأولمبياد الشتوي في كوريا الجنوبية.

وتعقد المحادثات بين الكوريتين تبادلياً في بيس هاوس في الجانب الكوري الجنوبي من بانمونجوم بالمنطقة منزوعة السلاح وفي تونجيل في كوريا الشمالية.

وقالت وزارة الوحدة في وقت سابق يوم السبت إن كوريا الشمالية اقترحت إجراء محادثات في 15 يناير بشأن الأمر.

وأضافت "طلبت الوزارة أيضاً رداً سريعاً على طلب كوريا الجنوبية في 12 يناير لإجراء محادثات على مستوى مجموعات العمل بشأن مشاركة كوريا الشمالية في الأولمبياد الشتوي في بيونجتشانج".

وقال مسؤولون من البلدين إنهم اتفقوا الثلاثاء على إجراء مفاوضات لحل المشكلات وتفادي وقوع صراع غير مقصود وذلك بعد أول حوار رسمي بينهما منذ أكثر من عامين وسط توتر شديد بشأن برنامج أسلحة كوريا الشمالية.