مقتل 8 في حريق بمبنى في البرتغال

الشارقة 24 - د ب أ:

لقي ما لا يقل عن 8 أشخاص حتفهم وأصيب العشرات، إثر اندلاع حريق بمبنى مركز مجتمعي بشمالي البرتغال، في وقت متأخر من أمس السبت، وفقاً لما ذكرته السلطات.

وأصيب حوالي 50 شخصاً في الحادث الذي وقع ببلدة فيلا نوفا دا رينيا، في مدينة تونديلا /حوالي 250 كيلومترا شمالي لشبونة/، وفقاً لما ذكره متحدث باسم فرق الإطفاء لوكالة أنباء لوسا البرتغالية.

وقال شهود عيان لصحيفة "بوبليكو": "إنه على الرغم من سرعة السيطرة على الحريق، لكن حالة من الهلع سادت (لمدة خمس أو ست دقائق) داخل المبنى متعدد الطوابق".

وفي تصريحات للصحيفة، وصف عمدة تونديلا، خوسيه انطونيو خيسوس، الحادث بـ "الكارثة".