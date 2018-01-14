مقتل 5 جراء سقوط مروحية هندية في بحر العرب

الشارقة 24 – وام:

مصرع 5 أشخاص بسقوط مروحية هندية في بحر العرب تقل مسؤولين بشركة النفط والغاز الطبيعي الهندية الرسمية.

وذكر متحدث باسم وزارة الدفاع الهندية أن سفينة تابعة لخفر السواحل الهندي عثرت على حطام الطائرة وخمسة جثامين وأنه جاري البحث عن شخصين آخرين.

وتمتلك شركة "بوان هانز" الخاصة للخدمات الجوية المروحية التي كانت تقل خمسة مسؤولين من شركة النفط والغاز إلى جانب طيارين اثنين عندما فقدت بعيد إقلاعها من مومباي.

وكانت المروحية متجهة إلى حقول النفط "مومباي هاي" الواقعة في عرض البحر على مسافة نحو 160 كيلومترا غرب العاصمة التجارية للهند.