إنذار كاذب بقرب سقوط صاروخ باليستي في هاواي

الشارقة 24 – د ب أ:

قال مسؤولون، السبت، في هاواي إن الإنذار الذي أشار إلى اتجاه صاروخ نحو الولاية الأميركية هو إنذار كاذب.

وشعر سكان هاواي بالرعب بسبب رؤية تحذير حول تهديد وشيك على أجهزتهم المحمولة.

وقالت نائبة الكونجرس الأميركي تولسي جابارد، التي تمثل هاواي، إنها تأكدت من مسؤولين أن الإنذار كان كاذبا.

وكتبت تولسي عبر موقع تويتر: "هاواي، هذا إنذار كاذب، لا يوجد صاروخ متجه نحو هاواي".

كما أكدت هيئة إدارة الطوارئ في هاواي عبر تويتر أنه ليس هناك أي تهديد.

وكتبت الهيئة عبر تويتر "لا يوجد تهديد صاروخي ضد هاواي".

ويأتي هذا الإنذار الكاذب وسط توتر فيما يتعلق باستمرار كوريا الشمالية في اختبار الصواريخ الباليستية العابرة للقارات والتصريحات الهجومية المتبادلة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون.