"إيسيسكو" تشجب تصريحات عنصرية منسوبة للرئيس الأميركي

الشارقة 24 – كونا:



استنكرت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو"، تصريحات منسوبة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، واصفة إياها بأنها "عنصرية ومسيئة للدول الإفريقية ولذوي الأصول الإفريقية".



واعتبرت "إيسيسكو" في بيان، أن "هذه الإساءات العنصرية المهينة لدول وشعوب بكاملها من رئيس دولة تكونت من مهاجرين من أنحاء العالم هو انحدار أخلاقي يتعارض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".



وأضاف البيان، أن "هذا التصرف الأهوج المخالف للقيم والمبادئ الإنسانية التي تنص عليها العهود والمواثيق الدولية من شأنه أن يؤجج المشاعر ويحض على العنصرية واحتقار الآخر".



وأكد البيان تضامن "إيسيسكو" مع الدول الإفريقية التي يوجد ضمنها أعضاء في المنظمة وكذلك مع جميع ذوي الأصول الإفريقية في رفض واستنكار هذه التصريحات العنصرية المقيتة.



ونفى ترامب إدلاءه بتلك التصريحات، خلال لقاء مع مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ.