الشرطة الألمانية تعثر على طرد مفخخ في برلين

الشارقة 24 – د ب أ:



ذكرت سلطات ولاية براندنبورج الألمانية، أنها عثرت على طرد مفخخ في العاصمة الألمانية برلين له علاقة بعمليات ابتزاز شركة البريد السريع "دي إتش إل" التي وقعت قبل شهرين.



اكتشف الطرد المكون من حقيبة بريدية تتضمن جهاز إشعال ومادة يبدو أنها مسحوق بارود أسود مأخوذ من مواد متفجرة بفرع لأحد البنوك.



من جانبها قالت شرطة ولاية براندنبورج، إن الحقيبة يرجح أن لها علاقة بالشخص الذي ابتز شركة البريد السريع قبل فترة.



وذكر متحدث باسم وزارة الداخلية في الولاية، أن الحدثين مرتبطان معاً.



وتقوم الشرطة الجنائية بالبحث عن بصمات الأصابع أو أية آثار تدل على شخصية الراسل.