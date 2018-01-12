ميركل تقترب من ولاية جديدة على رأس ألمانيا

الشارقة 24 – أ ف ب:



توصلت أنغيلا ميركل والاشتراكيون الديموقراطيون، صباح الجمعة، بعد أكثر من 24 ساعة من المفاوضات الشاقة، إلى اتفاق مبدئي لتشكيل حكومة جديدة في ألمانيا ستسمح للمستشارة بالبقاء في السلطة لولاية رابعة.



وأكدت المندوبة دوروثي بار من عائلة المستشارة السياسية الاتفاق، ناشرة صورة للوثيقة على تويتر.



وعقدت المستشارة التي تترأس الاتحاد المسيحي الديموقراطي وحليفها البافاري رئيس الاتحاد المسيحي الاجتماعي هورست سيهوفر ورئيس الحزب الاشتراكي الديموقراطي مارتن شولتز مؤتمراً صحافياً بعيد الظهر.



وقالت ميركل بشأن موضوع إصلاح أوروبا الذي يدعو إليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "العالم لا ينتظرنا، إننا بحاجة إلى انطلاقة جديدة في أوروبا"، واعدة بأن ألمانيا "ستجد حلولاً مع فرنسا" تسمح بتحقيق هذا الهدف.



من جهته، قال شولتز إن الاتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه هو "نتيجة ممتازة".



وتنص الوثيقة على أن تعمل الحكومة الائتلافية المقبلة بالتعاون مع فرنسا من أجل تعزيز منطقة اليورو وإصلاحها لجعلها أقوى في وجه الأزمات.